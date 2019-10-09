Соцсети помогают приставам искать должников

Сегодня в поисках должников задействованы социальные сети, рассказал главный судебный пристав Севастополя Александр Мосеенков в эфире Вести ФМ.

“В ходе розыска активно применяются различные методы и способы поиска должников. С каждым годом всё более применяются возможности сети Интернет. Достаточно большой процент должников устанавливается при помощи соцсетей. Скрываясь от своих бывших жён, они пытаются найти новые знакомства при помощи соцсетей”, – сказал Мосеенков.

В ресурсах у судебных приставов имеются и другие современные средства. Например, программный комплекс “Дорожный пристав”.

В целом в Севастополе количество исполнительных производств о взыскании алиментов за месяц снизилось на треть. В управлении федеральной службы судебных приставов по городу сейчас находится около двух тысяч исполнительных производств о взыскании алиментов. Если должник скрывается, то пристав по своему усмотрению или по заявлению взыскателя может объявить его в розыск. А с 2020 года полномочия и ответственность приставов будут расширены.

Программа с участием Александра Мосеенкова выйдет в эфир Вести ФМ сегодня, 9 октября, в 18:45.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь