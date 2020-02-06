Сошел со стапелей тральщик «Яков Баляев» с корпусом из стеклопластика

– В Санкт-Петербурге со стапелей судостроительного завода сошел новый тральщик проекта 12-700 “Яков Баляев”. Его корпус и надстройки отлиты из стеклопластика.

– Морские пехотинцы Балтийского флота проходят воздушно-десантную подготовку с применением парашютов «Мальва» и «Арбалет».

– В условиях Крайнего Севера сухопутные и береговые войск Северного флота отрабатывают по маскировке, корректировке огня, классификации целей и вождению боевых машин.

– В Новороссийской военно-морской базе экипаж подводной лодки отрабатывал действия в аварийной обстановке.

Сошел со стапелей тральщик «Яков Баляев» с корпусом из стеклопластика Итоги недели на четырёх флотах России Главные темы рубрики: – В Новороссийской военно-морской базе экипаж подводной лодки отрабатывал действия в …



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