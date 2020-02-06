Сошел со стапелей тральщик «Яков Баляев» с корпусом из стеклопластика

6 февраля 2020     5
Сошел со стапелей тральщик «Яков Баляев» с корпусом из стеклопластика

Итоги недели на четырёх флотах России

Главные темы рубрики:

– В Новороссийской военно-морской базе экипаж подводной лодки отрабатывал действия в аварийной обстановке.

– Стали известны сроки окончания ремонта флагмана Черноморского флота – крейсера “Москва”.

– В условиях Крайнего Севера сухопутные и береговые войск Северного флота отрабатывают по маскировке, корректировке огня, классификации целей и вождению боевых машин.

– На Камчатском полигоне «Радыгино» начались сборы разведывательных подразделений береговых войск Тихоокеанского флота.

– Морские пехотинцы Балтийского флота проходят воздушно-десантную подготовку с применением парашютов «Мальва» и «Арбалет».

– В Санкт-Петербурге со стапелей судостроительного завода сошел новый тральщик проекта 12-700 “Яков Баляев”. Его корпус и надстройки отлиты из стеклопластика.

Источник: Вести.Севастополь

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