Сошел со стапелей тральщик «Яков Баляев» с корпусом из стеклопластика

Итоги недели на четырёх флотах России
Главные темы рубрики:
– В Новороссийской военно-морской базе экипаж подводной лодки отрабатывал действия в аварийной обстановке.
– Стали известны сроки окончания ремонта флагмана Черноморского флота – крейсера “Москва”.
– В условиях Крайнего Севера сухопутные и береговые войск Северного флота отрабатывают по маскировке, корректировке огня, классификации целей и вождению боевых машин.
– На Камчатском полигоне «Радыгино» начались сборы разведывательных подразделений береговых войск Тихоокеанского флота.
– Морские пехотинцы Балтийского флота проходят воздушно-десантную подготовку с применением парашютов «Мальва» и «Арбалет».
– В Санкт-Петербурге со стапелей судостроительного завода сошел новый тральщик проекта 12-700 “Яков Баляев”. Его корпус и надстройки отлиты из стеклопластика.
Источник: Вести.Севастополь