Со дна моря подняли катер, затонувший во время обороны Севастополя

Уцелевший корпус торпедного катера «Г-5», погибшего предположительно в 1942 году, сегодня подняли специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота.

Дно в районе операции было обследовано телеуправляемым подводным аппаратом, четыре водолаза закрепили корпус. Подъём провели с помощью плавкрана. Прежде, чем погрузить корпус катера на палубу, его облили морской водой.

Катер был обнаружен на выходе из Карантинной бухты, где во время обороны Севастополя 1941-1942 годов базировалась бригада торпедных катеров.

“С большой долей вероятности можно сказать, что это катер №61, который затонул 15 июня 1942 года при столкновении с другим катером К-133. Сведения о других катерах, погибших именно в Карантинной бухте, ни в одном документе, который есть у меня под рукой, не прослеживаются, – сообщила ГТРК “Севастополь” заведующая сектором истории Великой Отечественной войны музея героической обороны и освобождения Севастополя Ирина Агишева. – Скорее всего, это он. Но может быть, и немецкий катер. Хотя есть сведения, что последний немецкий катер ушел из Карантинной бухты в ночь на 9 мая 1944 года и увез с собой штаб командования”.

Катера обеспечивали противоминную оборону побережья Севастополя. Из этого дивизиона в районе города погибло 6 советских катеров. Они были хорошей мишенью для авиации и артиллерии противника, поэтому часто попадали под огонь.

“В период обороны Севастополя задачей катеров было проводить транспорт и корабли из Севастополя на Кавказ, ставить дымовые завесы. Выполняли еще те задачи, которые появились внезапно. Например, спасли 7 летчиков, которые приводнились, спустились с парашютами, когда их самолет был взорван, и даже один гидросамолет смогли спасти”, – рассказала Ирина Агишева.

Специалистам предстоит изучить находку, установить причину гибели катера и определить возможность его дальнейшего использования в качестве музейного экспоната.

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Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь