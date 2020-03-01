Со дня рождения основателя Севастополя исполнилось 280 лет

280 лет исполнилось со дня рождения контр-адмирала и основателя Севастополя Фомы Мекензи. В 1765 году шотландец начал русскую службу мичманом на Балтийский флоте. Участвовал в Чесменском сражении, где командовал брандером и был награжден орденом святого Георгия. Затем Фому Фомича назначили контр-адмиралом для службы на Черноморском флоте. Приняв эскадру из девяти фрегатов и мелких судов, Мекензи, по поручению императрицы Екатерины Второй, начал расчистку берегов от леса и положил начало новому городу — Севастополю.

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Шотландец – по происхождению, севастополец – по духу. Томас МакКензи или как его прозвали в России – Фома Мекензи, по русской традиции, считается основателем города. Именно он в 1783 году закладывал камни в фундаменты первых в Севастополе зданий.

«3 июня по старому стилю были заложено четыре здания. Первое – это часовня во имя Николая Чудотворца, второе – Томас Маккензи заложил дом для себя, а против дома пристань хорошую и кузницу в адмиралтействе. Вот с этих четырех зданий и начался Севастополь», – рассказывает ученный секретарь централизованной информационно-библиотечной системы Севастополя Анжелика Фесенко.

Только от них практически ничего не осталось. Из часовни вырос храм. Сейчас на этом месте дом офицеров Черноморского флота. Кузница в адмиралтействе тоже не сохранилась. Пристань переделали и со временем стали называть «Графской» в честь адмирала Войновича.

Напротив Графской пристани располагался дом командующего эскадрой Черноморского флота Томаса Маккензи. Но где именно неизвестно. История умалчивает и о месте нахождения хутора Мекензи. Настолько большая там территория.

В награду за службу Фома Мекензи получил участок земли под хутор, названный в его честь. Затем весь горный массив, протянувшийся от Инкермана до Любимовки, стали называть по фамилии владельца – Мекензиевы горы.

Под руководством контр-адмирала Мекензи построили и первые магазины, склады, мачтовые сараи. А также наладили производство кирпича, обжиг извести и глины для кладки камня.

«Заготавливались дрова в большом количестве. В том, числе были схроны для сжигания дров и изготовления угля, которые уже применялись именно на парусном флоте. Ну в общем, много им было сделано для того, чтобы город и крепость по указу его величества были созданы», – говорит директор музея Черноморского Флота Владимир Клюев.

С тех пор имя Фомы Мекензи неразрывно связано с историей Севастополя. На просторах интернета можно увидеть его изображения. Но, сотрудники музея утверждают – ни одного достоверного портрета контр-адмирала нет. Как и памятника основателя города. Остались лишь потомки клана МакКензи. Сейчас они живут в Великобритании. В Севастополе в рамках международного фестиваля некоторые из них были. Одежда иностранных гостей была выполнена в цветах и клетке клана МакКензи.

Анастасия Репикова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь