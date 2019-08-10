Со скалы в море: в Симеизе проходит Кубок мира по прыжкам в открытую воду

10 августа 2019     29
Со скалы в море: в Симеизе проходит Кубок мира по прыжкам в открытую воду

В Симеизе сегодня проходит Кубок мира по прыжкам в открытую воду с высоты “Crimea Cliff Diving World Cup”.

Эти соревнования больше напоминают шоу: клифф-дайверы прыгают в море со скалы Дива, где на высоте в 27 метров оборудована площадка. Во время полета они демонстрируют красоту и пластику своего тела. Каждый спортсмен должен совершить три прыжка. Технику оценивает судейская коллегия. В этом Кубке мира участвуют 14 клифф-дайверов из Украины, Великобритании, США, Чехии, Италии, Бразилии, Мексики и Колумбии. Самый титулованный из спортсменов, представляющих Россию, – двукратный чемпион мира Артем Сильченко. Несколько дней назад на пресс-конференции, посвященной Кубку, он заявил, что хотел бы прыгнуть с экстремальной высоты в 35 метров – с Крымского моста.

В третий раз Крым становится площадкой для проведения Кубка мира по прыжкам в открытую воду. В его организации участвует крымская республиканская общественная организация «Фрирайт» при поддержке главы Республики Сергея Аксёнова.

Победителем Кубка мира по клифф-дайвингу стал британец Гэри Хант, он уже известен жителям Крыма, потому что не в первый раз приезжает на эти соревнования в Симеиз. Втрое место занял Никита Федотов, третье – Михаил Навратил.

Служба информации «Вести- Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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