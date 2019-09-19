Со скалы на мысе Меганом сорвался житель Екатеринбурга

Накануне днем гость из Екатеринбурга отправился на пешую прогулку на мыс Меганом и сорвался со скалы. Он упал с высоты в 6 метров в труднодоступное место у подножия урочища Уч-Куя.

К молодому человеку были направлены четверо спасателей Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Поднять его удалось только с помощью альпинистского снаряжения и носилок.

Спасатели оказали доврачебную и психологическую помощь: наложили повязки, уложили молодого человека на вакуумный матрац и доставили к машине скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь