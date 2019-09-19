Со скалы на мысе Меганом сорвался житель Екатеринбурга

19 сентября 2019     20
Со скалы на мысе Меганом сорвался житель Екатеринбурга

Накануне днем гость из Екатеринбурга отправился на пешую прогулку на мыс Меганом и сорвался со скалы. Он упал с высоты в 6 метров в труднодоступное место у подножия урочища Уч-Куя.

К молодому человеку были направлены четверо спасателей Судакского отряда «КРЫМ-СПАС». Поднять его удалось только с помощью альпинистского снаряжения и носилок.

Спасатели оказали доврачебную и психологическую помощь: наложили повязки, уложили молодого человека на вакуумный матрац и доставили к машине скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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