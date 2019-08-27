Со скального участка на Боткинской тропе в Ялте эвакуированы двое туристов

27 августа 2019     12
Со скального участка на Боткинской тропе в Ялте эвакуированы двое туристов

Юношу и девушку 2004 и 2005 годов рождения спасатели искали полтора часа в районе ущелья Яузлар, но все же нашли и помогли спуститься в безопасное место.

Накануне днем молодые люди отправились на пешую прогулку по знаменитой Боткинской тропе. Но в определенный момент они решили свернуть с маршрута и попали на труднопроходимый скальный участок. Оттуда они уже не смогли продолжить движение ни вниз, ни вверх, и решили звонить в МЧС.

«На первый взгляд, вершины гор Южного берега Крыма кажутся совершенно безопасными и подъем не составляет сложности, – говорит министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов. – Но при дальнейшем передвижении по склонам туристы оказываются на скальных труднопроходимых участках, которые не всегда поддаются даже опытным туристам».

К молодым людям направились 5 сотрудников Ялтинского аварийно–спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Они поднялись к предполагаемому месту поиска и через полтора часа от начала работ обнаружили юношу и девушку. Снимать их со скалы пришлось с помощью специализированного альпинистского снаряжения.

По словам Сергея Шахова, причиной таких случаев в горах чаще всего оказывается незнание ландшафта и переоценка собственных возможностей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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