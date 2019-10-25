Со сцены ТЮЗа детям напомнили о правилах дорожного движения

25 октября 2019     11
Со сцены ТЮЗа детям напомнили о правилах дорожного движения

В пятницу, 25 октября, в Севастопольском театре юного зрителя состоялась премьера мюзикла-ревю «Осторожно, дети!».

Представление – совместный проект ТЮЗа и Госавтоинспекции города. Сотрудники ведомства приняли активное участие в написании сценария. В спектакле показаны основные правила дорожного движения, которые необходимо знать детям.

Премьерный показ собрал полный зрительный зал. Первыми смогли посмотреть спектакль дети из центра реабилитации, малообеспеченных и многодетных семей, а также кадеты. В ближайшее время его увидят все школьники города.

А в конце ноября запланирована ещё одна премьера – спектакль «Кошкин дом». Готовить его артисты будут совместно с МЧС.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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