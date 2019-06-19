Спартакиада среди дворовых команд стартовала в Севастополе

19 июня 2019     19
Спартакиада среди дворовых команд стартовала в Севастополе

В Севастополе проходит мини-спартакиада среди дворовых команд. Любители трёх популярных видов спорта – футбола, волейбола и баскетбола – играют в формате три на три плюс запасной игрок. Матчи проходят на пяти открытых спортивных площадках города. Среди участников – подростки в возрасте от 10 до 15 лет. 

«Мы разделили город на пять районов, в каждом набрали по 4 команды, в итоге у нас на старте 20 команд», – говорит Андрей Большаков, руководитель некоммерческой организации “Управление спортивными мероприятиями”.

«Двор-спорт-2019» будет длиться две недели. Финальные игры состоятся 29 и 30 июня. А в будущем география соревнований расширится – к участию пригласят жителей большего количества населённых пунктов.

Сейчас в регионе для занятия уличным спортом уже более 200 площадок.

Источник: Вести.Севастополь

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