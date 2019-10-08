Спасатели вынесли подростка из горящего подземного сооружения на улице Курчатова

Сотрудникам МЧС Севастополя поступило сообщение из Института ядерной энергии и промышленности.

Работник учебного заведения рассказал, что на улице Курчатова горит подземное сооружение, есть пострадавший.

По прибытии спасатели выяснили, что пострадавший находится в подземной неэксплуатируемой мазутной котельной, где горят остатки топлива. Спасатели спустились на двухметровую глубину и с помощью тепловизора обнаружили несовершеннолетнего, находившегося без сознания. Пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам. С отравлением угарным газом в состоянии средней тяжести подросток госпитализирован.

Пожар удалось быстро ликвидировать. В операции участвовали три единицы техники и восемь человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба МЧС

Источник: Вести.Севастополь