Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам на горе Замана

В субботу в 19:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Замана Симферопольского района потеряли ориентиры и не могут самостоятельно вернуться домой двое мужчин. По телефону пострадавшим порекомендовали развести костер, оставаться на месте и дожидаться спасателей.

На поиск мужчин немедленно выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Спасатели прибыли к туристической стоянке Малиновая и пешком отправились на поиски пострадавших. Они обнаружили мужчин спустя полтора часа в районе туристической стоянки Буковый кордон. В медицинской помощи туристы не нуждались. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» доставили их на служебном автомобиле в Симферополь».

Как сообщили в МЧС Республики Крым, с начала года отряды «КРЫМ-СПАС» в горно-лесной зоне спасли уже более 110 человек.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь