В субботу в 19:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Замана Симферопольского района потеряли ориентиры и не могут самостоятельно вернуться домой двое мужчин. По телефону пострадавшим порекомендовали развести костер, оставаться на месте и дожидаться спасателей.
На поиск мужчин немедленно выехала дежурная смена Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС». Спасатели прибыли к туристической стоянке Малиновая и пешком отправились на поиски пострадавших. Они обнаружили мужчин спустя полтора часа в районе туристической стоянки Буковый кордон. В медицинской помощи туристы не нуждались. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» доставили их на служебном автомобиле в Симферополь».
Как сообщили в МЧС Республики Крым, с начала года отряды «КРЫМ-СПАС» в горно-лесной зоне спасли уже более 110 человек.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь
|
У госпитализированных в Москве китайских туристов не обнаружен коронавирус
Ни у одного из шести госпитализированных в Москве китайских туристов не был выявлен коронавирус, сообщает в воскресенье, 26 января, «РИА …
|
Хоккеист «Эдмонтона» Макдэвид мог пропустить весь сезон-2019/2020 из-за операции
10:59 Нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид рассказал, что мог пропустить весь нынешний сезон …
|
Спасатели Крыма оказали помощь двум туристам на горе Замана
В субботу в 19:30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Замана Симферопольского района потеряли ориентиры …
|
Севастопольцы, которые станут родителями в 2020 году, получат маткапитал за первенца
Поддержка семей и повышение демографии – приоритетное направление в развитии страны на ближайшие годы. Об этом говорил Президент России Владимир …
|
Фигуристка Косторная прокомментировала свою победу на чемпионате Европы
Российская фигуристка Алена Косторная, выигравшая чемпионат Европы, заявила, что перед турниром не ставила себе задачу набрать определенное количество баллов. Об …