Спасатели Крыма помогли туристам, заблудившимся у Ангарского перевала

Мужчина, 1949 года рождения, и женщина, 1964 года рождения, вечером в тумане не смогли самостоятельно спуститься с горы в районе Ангарского перевала.

В среду, 29 января, в 19:20 в службу спасения поступила информация о том, что туристы потеряли ориентиры и не могут выйти из горно-лесной зоны. На место отправились специалисты «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС Крыма.

«В 21:35 пострадавшие… были обнаружены. Спасатели оказали им психологическую помощь… напоили их горячим чаем. В медицинской помощи туристы не нуждались», – рассказал глава МЧС Республики Сергей Шахов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: ГУ МЧС Крыма

Источник: Вести.Севастополь