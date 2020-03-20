Спасатели Крыма эвакуировали женщину из «Каменных грибов»

20 марта 2020     21
Спасатели Крыма эвакуировали женщину из «Каменных грибов»

Медики запросили помощь спасателей при эвакуации из урочища «Каменные грибы» женщины, травмировавшей ногу.

В 12:34 19 марта в службу спасения поступил вызов от медицинских работников, которым потребовалась помощь для эвакуации женщины с травмой ноги с западного склона Долгоруковской яйлы.

На месте была обнаружена пострадавшая, 1959 года рождения, и сотрудники скорой помощи. Женщину на машине повышенной проходимости доставили к автомобилю скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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