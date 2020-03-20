Спасатели Крыма эвакуировали женщину из «Каменных грибов»

Медики запросили помощь спасателей при эвакуации из урочища «Каменные грибы» женщины, травмировавшей ногу.

В 12:34 19 марта в службу спасения поступил вызов от медицинских работников, которым потребовалась помощь для эвакуации женщины с травмой ноги с западного склона Долгоруковской яйлы.

На месте была обнаружена пострадавшая, 1959 года рождения, и сотрудники скорой помощи. Женщину на машине повышенной проходимости доставили к автомобилю скорой помощи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь