Спасатели Крыма эвакуировали с горы мужчину с симптомами гипертонического криза

В поселке Новый Свет, в районе мыса Капчик на горной тропе мужчина потерял сознание. На помощь ему отправились трое спасателей Судакского отряда «КРЫМ-СПАС».

Пострадавший был обнаружен на тропе Голицына с признаками гипертонического криза. Сотрудники МЧС оказали ему первую помощь, успокоили мужчину и на специальных носилках эвакуировали к месту, куда смогла подъехать машина скорой помощи.

В МЧС Республики Крым просят всех, кто собирается в горы, адекватно оценивать свое состояние и брать с собой аптечку с необходимыми препаратами. Также спасатели советуют не отправляться в удаленную местность в одиночестве и всегда ставить в известность родных или друзей о своих намерениях пойти в поход. Можно сообщить и сотрудникам МЧС.

«Для этого нужно позвонить в службу спасения, назвать себя, объяснить, куда вы собираетесь идти и в котором часу планируете вернуться. Эту информацию запишут, и, если в условленный час вы не отзвонитесь, что вернулись, МЧС начнет поиски», – сообщает пресс-служба ведомства.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь