Спасатели нашли каяк пропавшего мужчины у Константиновского равелина

В 14:10 23 января в районе Константиновского равелина, на берегу, между камнями, был найден каяк.

Накануне вечером в службу спасения позвонила жительница Севастополя и сообщила об исчезновении мужа, который в полдень отправился на каяке в сторону Инкермана и перестал выходить на связь. Мужчина 1950 года рождения вышел на каяке от 159 причала бухты Александровская в сторону Инкермана. Его личные вещи остались на причале.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь