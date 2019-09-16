Спасатели нашли тело 15-летнего подростка, пропавшего в море под Керчью

Школьника из Магнитогорска унесло волной, 10 сентября.
«Опознанием и другими следственными действиями занимаются правоохранительные органы. Поисковые работы завершены», – приводит РИА Новости информацию пресс-службы главка МЧС по Крыму.
Тело 15-летнего подростка было обнаружено в 50 метрах от берега в посёлке Маяк, вблизи пансионата «Дельфин».
«Вести – Севастополь» ранее сообщали, что в Керчи 10 сентября на пляже пансионата «Прибой» 15-летний юноша бросился на помощь тонущему брату 1997 года рождения. В итоге тонувшему удалось выбраться на берег, а подростка унесло в море.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото: pixabay.com
Источник: Вести.Севастополь