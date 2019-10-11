Спасатели нашли туриста, заблудившегося на Большой Севастопольской Тропе

11 октября 2019     29
Спасатели нашли туриста, заблудившегося на Большой Севастопольской Тропе

Поисково-спасательные работы проходили вечером 10 октября в районе реки Чёрная.

На пульт оперативного дежурного «Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» 10 октября в 18:30 поступило сообщение о том, что мужчина сошёл с маршрута на Большой Севастопольской Тропе и заблудился в районе реки Чёрной.

В 18:47 на место прибыла дежурная группа поисково-спасательного подразделения, которая в 21:50 обнаружила жителя села Передовое, 1987 года рождения, и его собаку. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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