Спасатели нашли туриста, заблудившегося на Большой Севастопольской Тропе

Поисково-спасательные работы проходили вечером 10 октября в районе реки Чёрная.

На пульт оперативного дежурного «Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» 10 октября в 18:30 поступило сообщение о том, что мужчина сошёл с маршрута на Большой Севастопольской Тропе и заблудился в районе реки Чёрной.

В 18:47 на место прибыла дежурная группа поисково-спасательного подразделения, которая в 21:50 обнаружила жителя села Передовое, 1987 года рождения, и его собаку. Мужчина в медицинской помощи не нуждался.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь