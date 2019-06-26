Спасатели не дали отдыхающим уплыть на гидроцикле в открытое море

Накануне, 25 июня, в селе Прибрежном спасателю Евпаторийского ГИМС удалось вернуть на берег двух человек: мужчину 1969 года рождения и 15-летнего подростка. Они катались на гидроцикле, но в определенный момент он заглох, и отдыхающих начало уносить в открытое море. Сотрудник ГИМС догнал их уже в километре от берега.

По данным крымской госинспекции по маломерным судам, с начала года в республике произошло уже 10 происшествий на воде, погибли 7 человек.

Источник: Вести.Севастополь