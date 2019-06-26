Накануне, 25 июня, в селе Прибрежном спасателю Евпаторийского ГИМС удалось вернуть на берег двух человек: мужчину 1969 года рождения и 15-летнего подростка. Они катались на гидроцикле, но в определенный момент он заглох, и отдыхающих начало уносить в открытое море. Сотрудник ГИМС догнал их уже в километре от берега.
По данным крымской госинспекции по маломерным судам, с начала года в республике произошло уже 10 происшествий на воде, погибли 7 человек.
Источник: Вести.Севастополь
|
Интуиция принесла дедушке сотни тысяч долларов
Житель американского города Ипсиланти, штат Мичиган, играл в лотерею числами из печенья с предсказанием и выиграл 351,2 тысячи долларов (22 …
|
Москва подготовилась к любым действиям НАТО после выхода из ДРСМД
Москва готова к любым действиям НАТО, которые альянс планирует предпринять в связи с приостановкой действия Договора о ликвидации ракет средней …
|
Погода в Севастополе и Крыму 26 июня
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный ночью 5-10м/с, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью …
|
Спасатели не дали отдыхающим уплыть на гидроцикле в открытое море
Накануне, 25 июня, в селе Прибрежном спасателю Евпаторийского ГИМС удалось вернуть на берег двух человек: мужчину 1969 года рождения и 15-летнего …
|
Севастополь прощается с академиком Виталием Ивановым
В Морском гидрофизическом институте РАН в 10 утра началось прощание с академиком, доктором физико-математических наук, профессором, 14 лет возглавлявшим этот …