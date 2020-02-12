Спасатели обезвредили авиабомбу, найденную у села Фронтовое

Бомба была извлечена из земли и перевезена на специальный полигон для уничтожения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

Во вторник, 11 февраля, в районе села Фронтовое Ленинского района Крыма местные жители обнаружили авиабомбу. Прибывшие на место специалисты-пиротехники идентифицировали взрывоопасный предмет, как авиабомбу времён Великой Отечественной войны SD-2,5 весом 2,5 килограмма.

Боеприпас времён Великой Отечественной войны извлечён, вывезен на полигон и уничтожен.

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Спасатели обезвредили авиабомбу, найденную у села Фронтовое Боеприпас времён Великой Отечественной войны извлечён, вывезен на полигон и уничтожен. Во вторник, 11 февраля, в районе села Фронтовое Ленинского …

