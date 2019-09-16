Спасатели оказали помощь мужчине, упавшему в яму на улице Громова

15 сентября в 20:55 оперативному дежурному ГКУ «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя» поступила информация о том, что в Нахимовском районе мужчина упал в яму глубиной около четырёх метров и не может самостоятельно выбраться.

В 21:25 спасатели приехали на место происшествия. Через четыре минуты мужчина был извлечён из ямы у гаража; между домами №60 и №62 по улице Громова. В медицинской помощи спасённый не нуждался.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь