Спасатели открыли дверь квартиры, в которой оставили трехмесячного ребёнка

Мать оставила младенца одного в комнате общежития и пошла в школу за старшим ребёнком.

Во время отсутствия женщины, соседи закрыли входную дверь в блок и не реагировали на стук.

На место, к дому по улице Крылова, 8а, прибыли сотрудники Центра Обеспечения мероприятий гражданской защиты. Они вскрыли дверь. Ребёнок в медицинской помощи не нуждался.

На место происшествия были также вызваны сотрудники полиции. Подробности случившегося выясняются.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь