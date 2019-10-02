Спасатели помогли семерым туристам спуститься с горного обрыва

Вечером 30 сентября в МЧС поступило сообщение о том, что группа из семи человек сбилась с пути и вышла на горный обрыв, с которого не может спуститься самостоятельно.

В район горы Бойка выехала группа Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» из трёх человек, совместно с сотрудниками ГУ МЧС России по республике.

Спасатели установили телефонный контакт с туристами, выяснили предполагаемое место нахождения и дали рекомендации, как вести себя при низкой температуре в тёмное время суток.

По словам министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, спасатели начали поиски от пятого километра дороги «Бахчисарай – Ялта». Спустя полтора часа туристов из Москвы удалось обнаружить на склоне ущелья Ахлаплых-дере. Их на служебном автомобиле эвакуировали в село Соколиное.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь