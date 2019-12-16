Спасатели помогли спуститься с горы Чатыр-Даг туристической группе

После сложного восхождения назад самостоятельно не смогли вернуться 16 туристов. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

Дождь, слякоть и туман, а также наступившая ночь не позволили туристам спуститься с горы самостоятельно. Спасатели получили их координаты по мобильной связи. Все туристы оказались жителями Евпатории, детей в туристической группе не было.

“В ожидания сотрудников МЧС группа людей грелась у костра. В течение часа спасателям удалось найти туристов и вывести из горно-лесной зоны”, — цитирует пресс-служба начальника горной поисково-спасательной части СО ГУ МЧС России по Республике Крым Владимира Паршенко.

Ранее сообщалось, что Минтуризма Крыма планирует превратить Чатыр-Даг в горнолыжный курорт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото пресс-службы МЧС России в Крыму

Источник: Вести.Севастополь