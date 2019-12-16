Спасатели помогли спуститься с горы Чатыр-Даг туристической группе

16 декабря 2019     12
Спасатели помогли спуститься с горы Чатыр-Даг туристической группе

После сложного восхождения назад самостоятельно не смогли вернуться 16 туристов. Об этом пишет пресс-служба ГУ МЧС России по республике Крым.

Дождь, слякоть и туман, а также наступившая ночь не позволили туристам спуститься с горы самостоятельно. Спасатели получили их координаты по мобильной связи. Все туристы оказались жителями Евпатории, детей в туристической группе не было.

“В ожидания сотрудников МЧС группа людей грелась у костра. В течение часа спасателям удалось найти туристов и вывести из горно-лесной зоны”, — цитирует пресс-служба начальника горной поисково-спасательной части СО ГУ МЧС России по Республике Крым Владимира Паршенко.

Ранее сообщалось, что Минтуризма Крыма планирует превратить Чатыр-Даг в горнолыжный курорт.

Служба информации «Вести – Севастополь»

фото пресс-службы МЧС России в Крыму

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Mail
Mail.ru Group создаст российский YouTube

Mail.ru Group планирует в 2020 году запустить собственный видеосервис. Об этом заявил гендиректор компании Борис Добродеев. Он подчеркнул, что компанию интересуют …


Сколько россияне тратят на еду
Сколько россияне тратят на еду

Россияне тратят на покупку продуктов почти треть своего бюджета (30,2%). А на алкоголь и табачные изделия — 3%. Об этом говорится …


Севастопольские управляющие компании заплатят более 14 млн рублей штрафов
Севастопольские управляющие компании заплатят более 14 млн рублей штрафов

Управляющие компании Севастополя, не реагирующие на жалобы жильцов многоквартирных домов, будут и дальше наказывать рублём. За этот год нарушителям уже …


В Севастополе прошёл мастер-класс для юных хоккеистов
В Севастополе прошёл мастер-класс для юных хоккеистов

В Севастополе отпраздновали день хоккея. Для детей провели мастер-класс, на котором они смогли не просто взять клюшку в руку, но …


В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом
В Киеве не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом

12:37 Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что не исключает возобновление железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. «Я не …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты