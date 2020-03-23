Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая

23 марта 2020     18
Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая

Два человека поднялись на гору по участку с сыпучим грунтом и не смогли спуститься.

В воскресенье, в 15:25, поступила информация о том, что в районе Судака два человека заблудились и не могут спуститься с горы.

На место выехали спасатели, которые установили телефонный контакт с туристами и через час нашли их на южном склоне горы Уч-Кая.

«Поднимаясь по «ложной» тропе туристы не учли особенности грунта. Взобравшись на гору спуститься самостоятельно уже не смогли», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Фото: ГУ МЧС по Крыму

Источник: Вести.Севастополь

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Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая
Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая

Два человека поднялись на гору по участку с сыпучим грунтом и не смогли спуститься. В воскресенье, в 15:25, поступила информация …



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