Спасатели помогли туристам выбраться со склона горы Уч-Кая

Два человека поднялись на гору по участку с сыпучим грунтом и не смогли спуститься.

В воскресенье, в 15:25, поступила информация о том, что в районе Судака два человека заблудились и не могут спуститься с горы.

На место выехали спасатели, которые установили телефонный контакт с туристами и через час нашли их на южном склоне горы Уч-Кая.

«Поднимаясь по «ложной» тропе туристы не учли особенности грунта. Взобравшись на гору спуститься самостоятельно уже не смогли», – рассказал глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов. В медицинской помощи туристы не нуждались.

Фото: ГУ МЧС по Крыму

Источник: Вести.Севастополь