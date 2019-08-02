Спасатели просят туристов быть осторожнее в походах по горам

Севастопольские спасатели перед выходными просят туристов вспомнить правила поведения на природе.

Недавно жительнице Санкт-Петербурга потребовалась помощь в районе Бочки смерти в Балаклаве. Испугавшись кабана, она залезла на дерево. Найти туристку удалось только благодаря мобильной связи. Другая женщина потерялась в Чернореченском каньоне. Её искали два спасательных подразделения. Обошлось без травм, однако сотрудники МЧС просят людей быть осторожными, особенно в незнакомых местах.

«Чернореченский каньон с его скалами и бурной рекой – это очень опасное место, – говорит Игорь Жемков, начальник отделения специализированного отряда ГУ МЧС России по г. Севастополю. – Тропа выклинивается и превращается в скалы, обрывающиеся в бурную речку. Люди пытаются обойти всё это и попадают в ситуации, при которых приходится доставать их оттуда».

Недавно произошёл и несчастный случай. На массиве мыса Фиолент человек сорвался со скалы и погиб. В связи с этим спасатели просят помнить о том, что путь на дикие пляжи Фиолента, Качи, Балаклавы может быть опасным. Там много участков, на которых в любой момент может произойти камнепад. Единый номер служб спасения – 101.

Служба информации «Вести –Севастополь»

Фото с сайта krym4you.com

Источник: Вести.Севастополь