Спасатели разбирают гаражи, пострадавшие от ливня

Спасательная служба Севастополя продолжит ежедневное наблюдение за ситуацией в гаражном кооперативе “Вымпел-1”, чтобы избежать оползня. Сейчас на трещине шириной с ладонь, ползущей по асфальту, поставлены маячки, а владельцы пострадавших 7 июня машин пытаются навести в гаражах порядок.

Селевой поток был настолько сильным, что вода с песком выбила несколько гаражных ворот, а крышу одного из автомобилей просто вмяло в салон. Сейчас спасатели помогают расчистить завалы снизу, а выше по склону – в кооперативе “Вымпел-1” – идёт демонтаж опасных конструкций.

Пока спасатели демонтировали три гаража на краю обрыва, но в зоне обрушения остаётся ещё более 30 конструкций. Председатель гаражного кооператива “Вымпел-1” сейчас обходит хозяев гаражей и возвращает им внесённые за период до конца года членские взносы. Людей предупреждают, что им придётся забрать отсюда своё имущество и выйти из гаражного кооператива.

«Есть люди, понимающие всё, что произошло. Ну, такая ситуация – обвал грунта! Мне их по-человечески жалко, но я им не смогу предоставить место, у нас другой земли нет», – разводит руками Вячеслав Кривонос, председатель правления гаражного кооператива «Вымпел-1».

Четверо членов кооператива согласились с председателем, остальные намерены обратиться в суд. В спешном порядке покидают и гаражи нижнего яруса в кооперативе “Вымпел-2”.

Если трещина над обрывом в ближайшие дни будет расти, власти города примут окончательное решение о судьбе гаражного кооператива. Согласно договору от 2010 года, эта земля арендована у города до 2035 года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести Севастополя