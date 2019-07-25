Спасатели эвакуировали туристов из Петрозаводска с горы Аю-Даг

Крымские спасатели эвакуировали туристов из Петрозаводска с горы Аю-Даг, которые сбились с тропы и оказались на осыпном склоне на краю скального обрыва, сообщила пресс-служба МЧС по Республике Крым в четверг.

Сообщение о том, что мужчина с дочерью нуждаются в помощь спасателей, поступило накануне днем. К месту происшествия были направлены четверо сотрудников ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и одна единица техники.

Спасатели обнаружили пострадавших в районе урочища Осман и поднялись к ним с помощью альпинистского снаряжения, которое позднее использовали для эвакуации мужчины и его 12-летней дочери с обрыва.

«Вся поисково-спасательная операция длилась около 3 часов. К счастью, туристы не пострадали и в медицинской помощи не нуждались», – отметил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Всего с начала года сотрудники МЧС спасли в горах жизни 156 человек.

Фото: пресс-служба МЧС по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь