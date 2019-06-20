Спасатели эвакуировали человека на пожаре в Крыму

«Огнеборцы оперативно эвакуировали одного человека, а также были вынесены в безопасное место два газовых баллона из здания. Обнаружив очаг, сотрудники чрезвычайного ведомства проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. Площадь составила 80 кв.м.», – говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре поступило пожарным сегодня ночью в 2:01. В течение трех часов пожар был ликвидирован.

Сотрудники МЧС эвакуировали человека из пожара в жилом одноэтажном доме в селе Приветное, сообщила пресс-служба ведомства по Республике Крым в четверг.

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