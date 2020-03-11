Спасательное судно «Коммуна» проводит в море тренировку с экипажем подводного аппарата АС-28

«Коммуна» вышла в море, чтобы в течение нескольких дней провести совместные учения с командой подводного обитаемого поисково-спасательного аппарата АС-28.

Аппарат будет выполнять погружения на различные глубины от 10 до 40 м. Экипажу нужно будет в подводном положении проверить связь, а также отработать алгоритм действий при покладке и всплытии с грунта.

На глубине порядка 40 метров на грунте закрепили макет комингс-площадки подводной лодки, чтобы спасатели могли усовершенствовать свои навыки.

Специалисты спасательного судна «Коммуна» в свою очередь обеспечивают спуски аппарата АС-28 на воду, его подход к комингс-площадке и стыковку-расстыковку с ней.

Также в учениях задействованы водолазные суда и суда обеспечения Черноморского флота.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь