Спасателям Крыма удалось снять со скалы заблудившегося туриста

28 августа в районе мыса Меганом на юго-востоке Крыма мужчина сбился с туристической тропы и сообщил спасателям, что находится в труднодоступном районе. Он никак не мог сориентироваться на местности и выбраться с мыса. Позже мужчина рассказал, что пробирался через каменные завалы, но уже не смог вернуться самостоятельно на маршрут.

“Было принято решение начать поиск пострадавшего с моря, – рассказал министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов, – была спущена лодка «Буревестник», на которой спасатели проследовали в район проведения работ”.

Заблудившийся турист был найден уже через 30 минут поиска в районе мыса Рыбачий. Скалистый труднопроходимый ландшафт затруднил бы работу спасателям, если бы они решили добраться до мужчины по суше. Туриста подняли на борт и перевезли в безопасное месте в бухте Капсель.

Мужчина 1971 года рождения приехал из Евпатории. Ему оказали психологическую помощь и провели подробную разъяснительную беседу на предмет того, как опасны могут быть крымские горы и как неразумно сходить с тропы.

Памятка для тех, кто собирается в горы, от спасателей МЧС:

Удобная одежда и обувь. Мобильный телефон, дополнительные источники подзарядки. GPS- навигатор. Фонарик, средство для разжигания костра. Выбирать более безопасный маршрут, даже если он длиннее. Оценить возможные опасные участки. Передвигаться, по возможности, с группой. Не передвигаться в туман или в темное время суток.

МЧС Республики Крым напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, следует немедленно обратиться в службу спасения по телефону «101».

Фотография с сайта sandro.life

Источник: Вести.Севастополь