Спектакли в театре им. Луначарского отменены до 6 апреля

Все спектакли с 19 марта по 6 апреля отменяются. Таков приказ Главного управления культуры Севастополя. Это связано с введением в городе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Билеты на эти даты, которые были куплены в театре, можно вернуть в кассу вплоть до 6 апреля, сообщает пресс-служба театра. Касса работает в обычном режиме с 10:00 до 19:00.

Зрителям, которые приобрели электронные билеты, деньги вернет компания QuickTickets.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь