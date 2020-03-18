Спектакли в театре им. Луначарского отменены до 6 апреля

18 марта 2020     16
Спектакли в театре им

Все спектакли с 19 марта по 6 апреля отменяются. Таков приказ Главного управления культуры Севастополя. Это связано с введением в городе режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

Билеты на эти даты, которые были куплены в театре, можно вернуть в кассу вплоть до 6 апреля, сообщает пресс-служба театра. Касса работает в обычном режиме с 10:00 до 19:00.

Зрителям, которые приобрели электронные билеты, деньги вернет компания QuickTickets.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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