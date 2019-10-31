Спектакль «Бесы» претендует на «Золотую маску»

31 октября 2019     12
Спектакль «Бесы» претендует на «Золотую маску»

Спектакль «Бесы» Севастопольского академического русского драматического театра им. А. В. Луначарского занесен в Long List фестиваля «Золотая Маска – 2020».

Решением Экспертного совета Российской национальной премии и фестиваля “Золотая маска” спектакль “Бесы” в постановке главного режиссера театра Григория Лифанова отмечен в числе самых заметных спектаклей сезона 2018-2019 гг. в России.

В опубликованном Long List экспертный совет отметил игру в спектакле артиста Евгения Овсянникова.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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