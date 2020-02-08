Спелеологи обследовали пещеры, питающие водой Чернореченское водохранилище

8 февраля 2020     14
Спелеологи обследовали пещеры, питающие водой Чернореченское водохранилище

В воскресенье в 8:00 утра смотрите итоговую программу «Вести Севастополь. События недели». Ее главные темы:

– Основной источник питания для Чернореченского водохранилища – пещеры. Спелеологи и наша съёмочная группа нашли в них сталагмиты и летучих мышей, но есть ли там вода? Насколько на ситуацию могут повлиять февральские осадки?

– Как сделать региональные университеты достойными конкурентами столичных вузов? Четыре предложения главы Севастополя озвучены на федеральном уровне и затрагивают проблемы всей системы высшего образования в стране. О чём президент спросил министра финансов, выслушав предложения Михаила Развожаева? И как их оценили учёные в Севастополе?

– Вино как живой организм. Какие уникальные напитки хранят и изучают на севастопольских предприятиях? В городе провели необычную благотворительную акцию. Главные лоты – жемчужины севастопольского виноделия.

Источник: Вести.Севастополь

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