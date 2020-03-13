Специалисты МЧС недовольны состоянием русел крымских рек

Проверка проведена перед наступлением паводкового периода, для того чтобы оценить состояние затапливаемых территорий и подготовить необходимые меры реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Рабочая группа МЧС провела обследование состояние русел рек Альма, Кача и Бельбек. Специалисты вынесли заключение о том, что русла рек находятся в неудовлетворительном состоянии.

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Специалисты МЧС недовольны состоянием русел крымских рек Рабочая группа МЧС провела обследование состояние русел рек Альма, Кача и Бельбек. Специалисты вынесли заключение о том, что русла рек …



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