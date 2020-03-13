Специалисты МЧС недовольны состоянием русел крымских рек

Рабочая группа МЧС провела обследование состояние русел рек Альма, Кача и Бельбек. Специалисты вынесли заключение о том, что русла рек находятся в неудовлетворительном состоянии.
Русла крымских рек засорены строительно-хозяйственным мусором и поваленными деревьями.
Проверка проведена перед наступлением паводкового периода, для того чтобы оценить состояние затапливаемых территорий и подготовить необходимые меры реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Служба информации «Вести – Севастополь» Фото пресс-службы МЧС
«В ходе проведенного осмотра выявлено неудовлетворительное состояние русел рек Альма, Кача, Бельбек: русла не расчищены, засорены хозяйственно – бытовым мусором, сорной кустарниковой растительностью, наносами грунта, поваленными деревьями, бетонными плитами» – рассказал Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
Источник: Вести.Севастополь