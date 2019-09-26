Специалисты МЧС оказали помощь альпинисту, который сорвался со скалы

26 сентября 2019     8
Специалисты МЧС оказали помощь альпинисту, который сорвался со скалы

Накануне днем в дежурную часть МЧС поступила информация, что при восхождении на гору Сокол со скалы высотой 30 метров сорвался альпинист 1972 года рождения. В результате мужчина получил серьезные травмы и самостоятельно передвигаться не мог. Нужно было срочно эвакуировать его оттуда.

На место происшествия прибыли сотрудники Судакского отряда «КРЫМ-СПАС», а также ГУ МЧС России по Республике Крым и приступили к поисковым работам. Через некоторое время, когда уже стемнело, мужчина, житель города Керчи, был найден на южном склоне горы Сокол.

«Спасатели оказали пострадавшему доврачебную и психологическую помощь. Посредством альпинистского снаряжения и носилок его эвакуировали со сложного скального рельефа и транспортировали к автомобилю скорой помощи», приводит пресс-служба МЧС слова министра Сергея Шахова.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото МЧС Республики Крым

Источник: Вести.Севастополь

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