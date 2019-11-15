Специалисты начали обследовать деревья на Большой Морской

После всех процедур, которые проведут сотрудники Никитского ботанического сада и Крымского федерального университета, будет принято решение – снести или оставить зелёные насаждения.

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Как оказалось, некоторым деревьям «душно» на такой загруженной улице, а некоторые живут «под прикрытием» – ели оказались кизильником, а орех – сливой. Такая путаница – результат некачественной работы предыдущих комиссий, говорят специалисты.

Дереву не больно. Так говорят дендрологи. Следы затянутся за год. Метод компьютерной томографии покажет, живой ли ствол. Он самый гуманный и современный. Принцип работы такой же, как у медицинских аппаратов.

«На ноутбуке мы видим томограмму. Только томограмму ствола дерева. То есть, не нарушая само дерево, мы можем заглянуть внутрь его ствола», – поясняет научный сотрудник лаборатории дендрологии Никитского ботанического сада Владимир Герасимчук.

Томограф для деревьев привезли из Никитского ботанического сада. Это первый выезд оранжевого чемоданчика на такой масштабный проект. Хотя, по-настоящему крупные крымские уникумы так уже обследовали.

Большинство деревьев на Большой Морской можно обхватить руками. Достаточно пять таких вот датчиков. Всего же в приборе их 24. И единственный раз, когда использовали их все, было обследование Суворовского дуба в Белогорском районе. Его диаметр – три метра. Как 10 таких орехов.

Все деревья Большой Морской проверять не будут, хватит только уточнить состояние тех, что визуально вызывают сомнения.

«Вот посмотрите на это дерево. Сразу видно, что у него неудовлетворительное состояние, поскольку много трещин в коре, сколов, сухих ветвей, трутовые грибы на нём и практически никакого прироста. Возраст этих двух елей, он достаточный. Желательно их сохранить, их вполне возможно привести в порядок», – рассказывает младший научный сотрудник лаборатории дендрологии Никитского ботанического сада Ольга Князева.

Разведка учёных уже дала первые результаты. Грецким орехам на шумной улице пыльно и мало воды, катальпы поражены вредителем – щитовкой. Зато софоры и айланды чувствуют себя прекрасно.

Одновременно с ультразвуком учёные не отказываются и от механических методов исследования. Размер сверла – всего 3 миллиметра.

«Опускаясь, там, на 10 сантиметров вниз, 20, 30, мы можем наблюдать факт, как изменяются параметры повреждённого дерева, и сделать на основании этого заключение: мы его оставляем или отправляем в снос», – уточняет директор ботанического сада имени Н. В. Багрова Анна Репецкая.

На 30 сантиметров вниз дерево полностью гнилое. Этот орех в дендроплане получит пометку «под снос». Иначе за год он погибнет сам. Учёные также обратили внимание на то, что многие деревья на Большой Морской покрыты побелкой. Известь и краска практически склеивают кору, мешая циркуляции веществ. Теперь вопросом, почему вопреки севастопольскому постановлению о зелёных насаждениях, деревья всё-таки частично в белом, будут разбираться в Общероссийском народном фронте. А учёные продолжат работать на Большой Морской до конца следующей недели.

Евгения Квашнина, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь