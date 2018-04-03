Спецтариф: кто сможет летом летать в Крым по льготным билетам

Утвержден список из 26 субсидируемых авианаправлений в Крым из регионов России. Специальный тариф будет действовать с 1 марта по 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта “Симферополь”.

Перелеты будут выполнять 7 авиакомпаний: “Аэрофлот”, “Уральские авиалинии2, “Глобус”, Red Wings, “Ижавиа”, “Алроса” и “Азимут”.

Предельная стоимость билета по спецтарифу в одном направлении зависит от дальности полета и составляет от 2 тыс до 12,5 тыс рублей.

Как отметили в пресс-службе, по предварительным данным Росавиации льготными билетами смогут воспользоваться более 114 тыс пассажиров.

Правом на их приобретение могут воспользоваться некоторые категории гражданин РФ: в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды I группы любого возраста и сопровождающие их лица, а также лица, сопровождающие ребенка-инвалида, и инвалиды с детства II и III группы.

Ранее сообщалось, что в весенне-летнем расписании 2018 года перелеты в Крым осуществляют 18 авиакомпаний по 67 направлениям.



crimea.ria.ru