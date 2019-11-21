Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов

К началу декабря в Севастополе завершится ремонт 14 парков и скверов. Один из них – в районе улицы Маринеско проинспектировали представители городского правительства и Законодательного собрания. Такие совместные проверки позволяют оперативно добиваться изменений, на которых настаивают местные жители.

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Финал истории длиной в несколько лет. На перекрёстке Фиолентовского шоссе и улицы Вакуленчука теперь один пешеходный переход. Прежний маршрут через дорогу проходил по двум “зебрам”.

“Вот это всё пройти, а потом подняться, а потом назад вернуться – это очень было неудобно”, – говорит Надежда Малаева, жительница дома №53 на улице Вакуленчука.

Неудобный перекрёсток председатель Законодательного собрания Владимир Немцев посещал до того, как стал спикером местного парламента. Как сопредседатель регионального штаба ОНФ он в сентябре просил правительство города исправить ситуацию.

“Приятно, что пожелания жителей превратились в конкретный объект благоустройства, – говорит Владимир Немцев. – Только одно такое замечание – по поручням с ограждениями. И в дальнейшем, я думаю, здесь будет предусмотрена установка камеры”.

Поручни на спуске к переходу появятся. Это обещает Евгений Горлов. Глава департамента городского хозяйства критично осматривает и сквер возле улицы Маринеско.

Общественное пространство ремонтируют под контролем наблюдательного совета из местных жителей. И видно, что их интересы учли. Фонари не будут светить в окна жителям нижних этажей.

Скамейки не совсем обычной формы в сквере поставили специально, чтобы на них неудобно было сидеть тем, кто захочет разместиться на спинке. При её высоте, сравнимой с человеческим ростом, расположиться здесь с комфортом явно не удастся.

По просьбе директора школы №61 к учебному заведению сделан подъезд. Строители обращают внимание и на новую яркую плитку. А проверяющие – на отдельные участки, которые придётся мостить заново.

“Некоторые участки плитки подлежат замене, поскольку они треснули в результате эксплуатации. Машины, может быть, проехали. Есть такие участки, но это незначительный нарушения”, – сообщил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

Сквер будет открыт 30 ноября. К этому времени его оградят бетонными полусферами, чтобы в зону прогулок не въезжали машины.

Олег Смирнов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь