Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов

21 ноября 2019     10
Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов

К началу декабря в Севастополе завершится ремонт 14 парков и скверов. Один из них – в районе улицы Маринеско проинспектировали представители городского правительства и Законодательного собрания. Такие совместные проверки позволяют оперативно добиваться изменений, на которых настаивают местные жители.

Финал истории длиной в несколько лет. На перекрёстке Фиолентовского шоссе и улицы Вакуленчука теперь один пешеходный переход. Прежний маршрут через дорогу проходил по двум “зебрам”.

“Вот это всё пройти, а потом подняться, а потом назад вернуться –  это очень было неудобно”, – говорит Надежда Малаева, жительница дома №53 на улице Вакуленчука.

Неудобный перекрёсток председатель Законодательного собрания Владимир Немцев посещал до того, как стал спикером местного парламента. Как сопредседатель регионального штаба ОНФ он в сентябре просил правительство города исправить ситуацию.

“Приятно, что пожелания жителей превратились в конкретный объект благоустройства, – говорит Владимир Немцев. – Только одно такое замечание – по поручням с ограждениями. И в дальнейшем, я думаю, здесь будет предусмотрена установка камеры”.

Поручни на спуске к переходу появятся. Это обещает Евгений Горлов. Глава департамента городского хозяйства критично осматривает и сквер возле улицы Маринеско.

 

Общественное пространство ремонтируют под контролем наблюдательного совета из местных жителей. И видно, что их интересы учли. Фонари не будут светить в окна жителям нижних этажей.

Скамейки не совсем обычной формы в сквере поставили специально, чтобы на них неудобно было сидеть тем, кто захочет разместиться на спинке. При её высоте, сравнимой с человеческим ростом, расположиться здесь с комфортом явно не удастся.

По просьбе директора школы №61 к учебному заведению сделан подъезд. Строители обращают внимание и на новую яркую плитку. А проверяющие – на отдельные участки, которые придётся мостить заново.

“Некоторые участки плитки подлежат замене, поскольку они треснули в результате эксплуатации. Машины, может быть, проехали. Есть такие участки, но это незначительный нарушения”, – сообщил Евгений Горлов, и.о. директора департамента городского хозяйства г. Севастополя.

Сквер будет открыт 30 ноября. К этому времени его оградят бетонными полусферами, чтобы в зону прогулок не въезжали машины.

Олег Смирнов, Михаил Шурмель

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)
ФСБ России опубликовала видеокадры внешнего и внутреннего состояния украинских судов, переданных Украине (ВИДЕО)

В связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных» россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» со «снятыми плафонами, розетками и …


В Крыму причин бить тревогу нет!
В Крыму причин бить тревогу нет!

В этом году осень в Крыму выдалась очень теплой и бедной на осадки. Это привело к тому, что поступления воды …


Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов
Спикер Заксобрания проверил, как ремонтируют скверы, и нашел немало недочетов

К началу декабря в Севастополе завершится ремонт 14 парков и скверов. Один из них – в районе улицы Маринеско проинспектировали …


Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» - балет и драму
Севастопольцы увидят сразу двух «Щелкунчиков» – балет и драму

“Щелкунчики” в Севастополе – 31-го декабря за 12 часов до Нового года сказку Гофмана покажут сразу на двух сценах города …


Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний
Прототип космического корабля SpaceX взорвался во время испытаний

12:38 Полномасштабный прототип корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на пусковом комплексе в Техасе. © REUTERS …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты