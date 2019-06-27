Список участков дорог в Крыму с камерами фото-видеофиксации

МВД Крыма опубликовало список участков дорог, где в июле будут размещены передвижные комплексы фото- и видео-фиксации административных нарушений.
Комплексы размещают на основе анализа аварийности. В случае увеличения количества ДТП на каком-либо участи дороги, принимается решение о размещении там одного из передвижных комплексов.
В июле 2019 года передвижные комплексы фото- видео- фиксации административных правонарушений будут размещены на следующих участках дороги:
Керчь
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
ул. Блюхера (Куль-Обинское шоссе) д. 23
ул. Годыны (пересечение с ул. Комарова) д. 4
Вокзальное шоссе (пересечение с ул. 2-ой Садовый) д. 131
ул. Кулакова, а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 426км+400м
ул. Чкалова а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 414 км +750м.
Симферопольский район
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
с. Богдановка, а/д/ Красноперекопск- Симферополь 115км+614м
с. Пионерское, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км. + 400 м.
с. Андрусово, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 664 км. + 665 м.
с. Доброе, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 670 км. + 356 м.
с. Заречное, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 675 км. + 827 м.
г. Симферополь, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 662 км. + 80 м
Симферополь
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
а/д Восточный обход г. Симферополя с 6 по 7 км. в сторону ул. Киевской (район ТЦ «FM»)
а/д Восточный обход г. Симферополя с 9 по 10 км. АЗС «Татнефть» в сторону п. Живописное
Бахчисарай и Бахчисарайский район
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 4 км + 382 м
г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 5 км + 275 м
а/д Бахчисарай-Ялта 3 км+709 м
г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 29 км +969 м
с. Железнодорожное, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 36 км +508 м
с. Вилино, а/д Песчаное- Почтовое 7 км + 885 м
а/д Саки-Орловка 34 км + 495 м
а/д Саки-Орловка 35 км+ 530 м
а/д Саки-Орловка 41 км + 768 м
с. Угловое, а/д Саки-Орловка 44 км+ 653 м
Белогорск и Белогорский район
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
с. Вишенное, а/д Нижнегорский-Белогорск 42 км. + 765 м.
г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 40 км. +155 м.
г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 41 км. +352 м.
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 129 км. по 130 км
Алушта
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 061 м.
а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 110 м.
а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 710 км. + 525 м.
Евпатория
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
а/д Симферополь-Евпатория 54 км. + 850 м.
а/д Симферополь-Евпатория 55 км. + 80 м.
а/д Симферополь-Евпатория 59 км. + 490 м.
а/д Симферополь-Евпатория 60 км. + 250 м.
а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 465 м.
а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 640 м.
а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 750 м.
Трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь
Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 158 км+ 200м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 139 км+500м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 144 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 148 км+ 900м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 151 км+ 100м
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 162 км + 590 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 141 км + 800 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 27 км + 300 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 81 км + 200 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 83 км + 600 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 83 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 73 км + 350 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 45 км + 650 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 45 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 57 км + 800 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с21 по 23 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 42 по 44 км
трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 56 по 60 км.
Материалы Управления МВД России по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь