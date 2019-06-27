Список участков дорог в Крыму с камерами фото-видеофиксации

МВД Крыма опубликовало список участков дорог, где в июле будут размещены передвижные комплексы фото- и видео-фиксации административных нарушений.

Комплексы размещают на основе анализа аварийности. В случае увеличения количества ДТП на каком-либо участи дороги, принимается решение о размещении там одного из передвижных комплексов.

В июле 2019 года передвижные комплексы фото- видео- фиксации административных правонарушений будут размещены на следующих участках дороги:

Керчь

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

ул. Блюхера (Куль-Обинское шоссе) д. 23

ул. Годыны (пересечение с ул. Комарова) д. 4

Вокзальное шоссе (пересечение с ул. 2-ой Садовый) д. 131

ул. Кулакова, а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 426км+400м

ул. Чкалова а/д граница с Украиной Джанкой – Феодосия – Керчь 414 км +750м.

Симферопольский район

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

с. Богдановка, а/д/ Красноперекопск- Симферополь 115км+614м

с. Пионерское, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта, 668 км. + 400 м.

с. Андрусово, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 664 км. + 665 м.

с. Доброе, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 670 км. + 356 м.

с. Заречное, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 675 км. + 827 м.

г. Симферополь, а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 662 км. + 80 м

Симферополь

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

а/д Восточный обход г. Симферополя с 6 по 7 км. в сторону ул. Киевской (район ТЦ «FM»)

а/д Восточный обход г. Симферополя с 9 по 10 км. АЗС «Татнефть» в сторону п. Живописное

Бахчисарай и Бахчисарайский район

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 4 км + 382 м

г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Севастополь-Бахчисарай 5 км + 275 м

а/д Бахчисарай-Ялта 3 км+709 м

г. Бахчисарай, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 29 км +969 м

с. Железнодорожное, а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 36 км +508 м

с. Вилино, а/д Песчаное- Почтовое 7 км + 885 м

а/д Саки-Орловка 34 км + 495 м

а/д Саки-Орловка 35 км+ 530 м

а/д Саки-Орловка 41 км + 768 м

с. Угловое, а/д Саки-Орловка 44 км+ 653 м

Белогорск и Белогорский район

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

с. Вишенное, а/д Нижнегорский-Белогорск 42 км. + 765 м.

г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 40 км. +155 м.

г. Белогорск, а/д Симферополь-Феодосия 41 км. +352 м.

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 129 км. по 130 км

Алушта

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 061 м.

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 705 км. + 110 м.

а/д Граница с Украиной-Симферополь-Алушта-Ялта 710 км. + 525 м.

Евпатория

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

а/д Симферополь-Евпатория 54 км. + 850 м.

а/д Симферополь-Евпатория 55 км. + 80 м.

а/д Симферополь-Евпатория 59 км. + 490 м.

а/д Симферополь-Евпатория 60 км. + 250 м.

а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 465 м.

а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 640 м.

а/д Симферополь-Евпатория 62 км. + 750 м.

Трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь

Время выставления комплексов с 07:00 до 19:00

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 158 км+ 200м

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 139 км+500м

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 144 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 148 км+ 900м

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 151 км+ 100м

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 162 км + 590 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 141 км + 800 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 27 км + 300 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 81 км + 200 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 83 км + 600 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 83 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 73 км + 350 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 45 км + 650 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 45 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь 57 км + 800 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с21 по 23 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 42 по 44 км

трасса Таврида, а/д Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь с 56 по 60 км.

Материалы Управления МВД России по Республике Крым

Источник: Вести.Севастополь