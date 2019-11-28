Спортивная рота ЦСКА в Севастополе пополнилась 48 новобранцами

Молодые люди из Краснодарского края, республик Северного Кавказа, Ростовской области и Ставропольского края будут служить по призыву в Севастополе в Пятой спортивной роте, которая была сформирована летом этого года на базе филиала ФАУ МО ЦСКА для того, чтобы спортсмены могли пройти воинскую службу в условиях непрерывной спортивной подготовки.

Молодые люди представляют 17 видов спорта, в том числе: борьбу, бокс, дзюдо, плавание, лёгкую атлетику и пулевую стрельбу.

На сборном пункте военного комиссариата новобранцам торжественно вручили военную форму и банковские карты для начисления денежного довольствия. А 1 декабря у памятника Матросу и Солдату они примут присягу.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Фото с сайта sevline.com

Источник: Вести.Севастополь