Спорткомплекс имени 200-летия Севастополя разобрали раньше срока

Строители завершили демонтаж конструкций на территории стадиона имени 200-летия Севастополя раньше срока. Об опережении графика на четыре месяца подрядчик рассказал временно исполняющему обязанности губернатора Михаилу Развожаеву.

На объекте уже нет трибун и старой чаши бассейна. Сейчас завершены работы в котловане, и рабочие готовятся заливать бетонные основания.

«По сроку окончания контракта – это 1 декабря, соответственно, текущего года. Но, учитывая позднее заключение контракта, мы имеем право на основании ПОСов немножко продлить сроки исполнения контракта. И в этом году точно будет сделан стадион с подтрибунными помещениями. Это будет как первая очередь, он будет введён, бассейн в основном будет завершён. И, конечно, строительство внутренних конструкций и монтаж, скорее всего, перейдет на начало следующего года», – сообщил сегодня врио губернатора города Михаил Развожаев.

После этого контракт будет продлён и дофинансирован. Это позволит включить в него новые объекты: спортивный комплекс для людей с инвалидностью, бассейн для водного поло и новую хоккейную коробку. Старую демонтируют как не соответствующую нормам.

«10 марта начинается перебазировка техники, которая будет сваями заниматься. С 15 марта мы начинаем работы по буроинъекционным сваям с ритобработкой. Параллельно делаем железобетонный каркас, ведется возведение трибун. С апреля мы начнём плоскостные сооружения и благоустройство», – рассказал Сергей Бурлак, начальник участка компании-подрядчика.

Две полные очереди строительства: стадион, трибуны и бассейн – должны занять два года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь