Спорткомплекс 200-летия Севастополя представили горожанам

28 августа 2019     19
Спорткомплекс 200-летия Севастополя представили горожанам

Проект спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя представили горожанам. В Загородной балке реконструируют уже существующие стадион и бассейн, а также построят физкультурно-оздоровительный центр и каток

Первый этап работ предусматривает обновление стадиона: на нём появятся беговые дорожки, теннисные корты, волейбольные и баскетбольные площадки, трибуны для двух тысяч зрителей. Также рабочие смонтируют освещение и обустроят парковки. Всё это должны сделать до 2021 года. Затем приступят к строительству реабилитационно-восстановительного центра, в которым смогут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. На третьей очереди – бассейн.

«Бассейн с водной чашей 50 на 21 метр, это 8 дорожек для соревнований, вышка 10 метровая. Также предусмотрен на первом этаже малый бассейн для обучения плаванию, на первом этаже есть кафе», – сказала Юлия Матиева, главный инженер проекта спортивно-оздоровительного комплекса им. 200-летия Севастополя.

Появится в здании также спортбар и тренажёрные залы. Рядом разместят крытый каток с искусственным льдом. Предусмотрели проектировщики и возможность третьего этапа реконструкции – строительство бассейна для водного поло. Деньги на проект предусмотрены в рамках Федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя. Документацию уже утвердила Главгосэкспертиза России. Теперь проект обсудят с горожанами на общественных слушаниях. 

«Я уверен, что в рамках строительно-монтажных работ, должным образом заключив договор по надзору по строительству этого объекта, вносить определенные коррективы в проект, это не глобальные конструктивные решения, это не пересчёт проекта, это не новая экспертиза. Это технические правки, которые возможны при строительстве в рамках авторского надзора», – сказал Сергей Резниченко, начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя.

Общественные слушания по проекту реконструкции состоятся сегодня в 19:00 по адресу улица Вакуленчука, 33 В.

Источник: Вести.Севастополь

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