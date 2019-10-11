Спортплощадку в Поворотном перенесут дальше от высоковольтной линии

Соответствующее решение принял суд по иску прокуратуры Нахимовского района.
ГУП «Управляющая компания «Север» обязали перенести в безопасное место детскую спортивную площадку, расположенную в районе дома №33 по улице Заря Свободы в селе Поворотном, сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Установлено, что спортплощадка находится в охранной зоне высоковольтной линии ООО «Севастопольэнерго» ВЛ-35 кВ, и это создаёт опасность для жизни и здоровья граждан, в том числе детей. По результатам прокурорской проверки был подан иск в Нахимовский районный суд, который судом удовлетворён.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь