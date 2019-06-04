Спортсменка из Севастополя – в призерах этапа Кубка мира по гребле

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова в паре с представительницей Санкт-Петербурга Кристиной Ковнир на байдарке-двойке завоевала бронзу во II этапе Кубка мира ИКФ (International Canoe Federation) по гребле на байдарках и каноэ.

Дистанцию 200 метров девушки преодолели за 37,453 секунды. Серебряному призеру – тандему из Польши – они уступили лишь 0,3 секунды. От победителей – словенского дуэта – российские спортсменки отстали на одну секунду.

Соревнования прошли в немецком городе Дуйсбурге на гребном канале Ведау. Лучшие гребцы мира представляли 61 страну. Они сражались за звания сильнейших в одиночках, двойках и четверках на различных дистанциях.

Вести ФМ – Севастополь

Фото с сайта Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя

Источник: Вести Севастополя