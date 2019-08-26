Спортсменка из Севастополя примет участие в Олимпийских играх в Токио

Севастопольская спортсменка Анастасия Долгова и трое других российских спортсменов завоевали для сборной РФ лицензию на участие в Олимпийских играх, которые пройдут следующим летом в Токио, сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя.

Лицензию спортсмены завоевали на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, проходившему в Венгрии 21-25 августа. В финале чемпионата экипаж байдарки-четверки, в составе которого была Анастасия, завоевал 9 место.

Анастасия в паре с Кристиной Ковнир из Санкт-Петербурга заняла четвертое место на дистанции 200 метров в каноэ-двойке. Таким образом девушка сдала норматив и получила разряд “Мастер спорта международного класса”.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь