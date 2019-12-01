Спортсмены-призывники приняли военную присягу

1 декабря 2019     15
Спортсмены-призывники приняли военную присягу

В Севастополе сегодня прошла торжественная церемония принятия военной присяги военнослужащими Пятой спортивной роты ЦСКА, сформированной летом этого года по приказу министра обороны Сергея Шойгу.

На площади у памятника Матросу и Солдату в присутствии командующего Черноморским флотом Игоря Осипова, начальника ЦСКА Артема Громова и врио начальника Управления физической подготовки и спорта Минобороны Андрея Зыкова 48 молодых людей зачитали слова торжественной клятвы. На церемонию приехали родители новобранцев.

В течение года в Севастополе будут служить и одновременно тренироваться спортсмены из республик Северного Кавказа, Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области.

Все ребята – как действующие члены, так и кандидаты в состав олимпийской сборной России по 17 видам спорта.

Всего на службу в пять спортивных рот ЦСКА этой осенью призвано 220 атлетов, представляющих 33 вида спорта, сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Благодаря спортивным ротам, молодые люди смогут выполнить свой долг перед Родиной – отслужить в армии, но при этом не потерять физическую форму.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта Минобороны РФ

Источник: Вести.Севастополь

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