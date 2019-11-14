Спортсмены просят увеличить площадь бассейна в комплексе им. 200-летия Севастополя

14 ноября 2019     16
Спортсмены просят увеличить площадь бассейна в комплексе им

Реконструкция стадиона КЧФ начнется в конце ноября. Об этом президент клуба «Черноморец» заявил на встрече представителей спортивных федераций с членами комитета Законодательного собрания по образованию, науке, культуре и спорту.

По словам Олега Антоненкова, реконструкцию проведут на частные средства. Сейчас проект проходит экспертизу. Объект будет включать ледовый дворец, футбольное поле, теннисный корт. Обсуждали на встрече и судьбу спортивного комплекса им. 200-летия Севастополя. У федерации водного поло серьезные замечания к проекту реконструкции. Основное – маленький размер бассейна, который не позволит совмещать занятия по водному поло, прыжкам в воду и плаванию. Однако проект уже утвержден, деньги выделены, начинается поиск подрядчика. Но спортсмены предлагают внести в проект изменения.

«Первое на год увеличивается срок строительства этого объекта, надо новый проект делать, новые согласования, экспертизы. И второе – деньги выделены уже сейчас, их надо осваивать. Если мы не освоим, то проблема будет, что мы даже в этом виде не сможем построить, поэтому сейчас дилемма и у исполнительной власти, и у законодательной», – сообщил Алексей Климов, депутат Законодательного собрания г. Севастополя.

В то же время, строительство бассейна – это вторая очередь реконструкции. Депутаты предложили перепроектировать ее во время реализации первой очереди – футбольного поля. Возможно ли это? За ответом участники обсуждения обратятся в департамент капитального строительства. В то же время, по словам представителей управления по делам молодежи и спорта, сейчас проектируется еще один бассейн в Гагаринском районе. Он будет соответствовать международным стандартам. Обсудили на встрече и механизм выделения субсидии для федераций. Депутаты планируют разработать единую форму заявки на государственную помощь для всех спортивных объединений. По мнению парламентариев, это позволит лучше регулировать процесс и сделает его более справедливым.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»
Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

00:59 Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном уходе Валерия Карпина а также ряда игроков из «Ростова» …


Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью
Дом историка-расчленителя Соколова решили сделать достопримечательностью

Петербургские гиды планируют водить экскурсии к дому Олега Соколова — бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета, подозреваемого в убийстве и расчленении …


В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram зафиксирован в ряде стран, в том числе в России. Об этом свидетельствуют данные обзорного …


Темп глобального потепления уже беспокоит ученых
Темп глобального потепления уже беспокоит ученых

В Севастополе за последние 30 лет средняя годовая температура воздуха выросла на 1,5 градуса. Это одно из доказательств глобального потепления …


Спортсмены просят увеличить площадь бассейна в комплексе им
Спортсмены просят увеличить площадь бассейна в комплексе им. 200-летия Севастополя

Реконструкция стадиона КЧФ начнется в конце ноября. Об этом президент клуба «Черноморец» заявил на встрече представителей спортивных федераций с членами …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты