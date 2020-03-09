Спортсмены 15-16 лет впервые выйдут на старт всероссийских велогонок в Севастополе

Завтра, 10 марта, в Севастополе стартуют всероссийские соревнования по шоссейным велогонкам.

Гонки проводят Федерация велосипедного спорта России вместе с севастопольской федерацией и управлением по делам молодёжи и спорта города.

Как сообщили в пресс-службе Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, соревнования подведут итоги предсезонной подготовки велосипедистов-шоссейников и станут подготовкой к первенству и чемпионату России.

В этом году управление по делам молодежи и спорта Севастополя вышло с инициативой, допустить к участию в стартах не только юниоров 17-18 лет, а также – на особых условиях – спортсменов 15-16 лет и тех гонщиков, которые проходят подготовку в городской спортшколе №7.

Трасса гонок проложена вокруг Чернореченского водохранилища. Соревнования продлятся до 29 марта. В них традиционно участвуют не только жители Севастополя и Крыма, но и гости из других регионов России.

Впервые соревнования прошли в 2015 году и с тех пор стали ежегодными.

Служба информации «Вести – Севастополь» Фото из Инстаграма Спортивный Севастополь

Источник: Вести.Севастополь