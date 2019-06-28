Спорт как средство реабилитации – в Севастополе проходит фестиваль вейкбординга

В Севастополе стартовал фестиваль адаптивного вейкбординга. В этом благотворительном проекте участвуют более 30 любителей эсктрима с ограниченными физическими возможностями. Но в этом виде спорта они наоборот – безграничны. Как вейкборд адаптировали под участников и что даёт катание на доске?

Станислав Бураков – обладатель золотой медали чемпионата России по адаптивному вейкбордингу. Этим видом спорта он занимается уже второй год. За это время научился выполнять различные трюки. А сейчас помогает тем, кто впервые “рассекает” водную гладь на доске. Скорость около 20-ти километров в час, трос как страховка.

«Я считаю, что это вид спорта как для реабилитации хорош, так и сам по себе самодостаточен. Очень много адреналина, эмоций, радости он приносит – летишь, ветер, брызги в лицо. Это очень эмоционально, очень заряжает, конечно», – говорит Станислав Бураков.

Вейкбординг – это смесь водных лыж, сноуборда, скейтборда и сёрфинга. Свои силы на горе “Гасфорта” в этом виде спорта пробуют около тридцати человек с инвалидностью из разных регионов страны.

«Адаптивным вейкбордом могут заниматься ребята с разными нарушениями в здоровье, – объясняет основатель вейкбординга Максим Пономарев. – Это могут быть люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, инвалиды-колясочники, потом также у меня занимаются ребята с ДЦП, незрячая девушка у меня катается».

Максим Пономорев развивает это движение по всей стране. Основатель проекта придумал и способ покорения водной стихии. Обычно спортсмены рассекают водную гладь стоя на доске. Но здесь вейкборд адаптирован для людей с ограниченными физическими возможностями. Здесь также есть крепление для ног, а еще специальное сидение. Оно комфортное и удобное. И возможности участников становятся безграничными. Конечно, первое время можно запросто упасть в воду. Но главное – научиться держать баланс и не бояться воды. Участники не сдаются, они снова и снова преодолевают себя и свои страхи. Взамен получают много положительных эмоций, а главное ощущение свободы.

Анастасия Репикова, Антон Кузнецов

Источник: Вести.Севастополь