Спуски Степана Разина и Водопьянова облицуют блестящим камнем

15 июля в Севастополе возобновится капитальный ремонт лестниц на спусках Степана Разина и Водопьянова на Северной стороне. К 1 сентября эти работы планируют закончить. Об этом сообщил представитель заказчика работ Никита Булгаков.

Спуски выложат екатерининским лабрадоритом– это вид камня, который после полировки дает радужные отблески. Его выбрали после общественного обсуждения. Изначально предполагалось облицевать лестницы спусков Степана Разина и Водопьянова керамогранитной плиткой, но местные жители обратились к губернатору с просьбой заменить материал. Как сообщает пресс-служба правительства, Дмитрий Овсянников выехал на объект и после осмотра принял решение переделать проектную документацию и поменять материал.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь